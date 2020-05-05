В Иране сменили национальную валюту

Власти Ирана решили ввести в стране новую денежную единицу. Так, новая иранская валюта будет называться томан. Действующие деньги — риалы будут выводится из оборота в течение следующих двух лет. За это время правительство рассчитывает изъять из обращения старые купюры и монеты, которых, по оценкам центробанка, существует около 8 млрд купюр.

Национальный банк Ирана уже определил курс: новый томан будет равняться 10 тыс. риалов.

Отметим, что из-за напряженных отношений с США курс иранского риала постоянно падал и достиг соотношения 1 доллар к 150 тыс. риалов.

Как сообщал портал "Комментарии", министерство иностранных дел Ирана обратилось к международному валютному фонду с целью получения экстренного финансирования для борьбы с коронавирусом, который ударил по государству. Глава МВФ Кристалина Георгиева пообещала, что МВФ выделит 50 миллиардов долларов для помощи пострадавшим от пандемии коронавируса государствам.

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