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Израиль будет продавать марихуану другим странам и хочет заработать миллионы долларов

Экспортеры каннабиса должны получить спецразрешение от израильского Минздрава, чтобы продавать марихуану другим странам

сегодня, 11:30
Автор:

• Елена Волкова

Израиль будет продавать марихуану другим странам и хочет заработать миллионы долларов

Министр экономики Израиля Эли Коэн подписал указ о том, что их государство отныне может продавать марихуану в другие страны. Предполагают, что продажа наркотического вещества за рубеж принесет Израилю сотни миллионов долларов дохода. Об этом информирует The Times of Israel.

Сообщается, что идею о продаже марихуаны рассматривают уже несколько лет. Год назад местный кабмин наконец дал добро, и с тех пор решение обсуждали в министерстве финансов и здравоохранения. Только теперь оно вступило в силу: экспортеры каннабиса должны получить спецразрешение от израильского Минздрава, чтобы продавать его другим странам. К слову, вот уже три года в Израиле марихуана официально разрешена для употребления в медицинских целях.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту Полинезии задержали основателя всемирно известного канадского цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Миллиардера, только сошедшего с борта своего частного самолета, арестовали по обвинению в выращивании каннабиса. Так, по информации местных властей, Ги Лалиберте выращивал коноплю на своем частном острове  Нукутепи, который  находится на юге Тихого океана. Миллиардер, который сегодня предстанет перед судом, объяснил, что выращивал эти растения исключительно "для своего здоровья" в медицинских целях. Лалиберте заверил, что каннабис был не для продажи и открестился от слухов о его причастности к торговле наркотиками.


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Источник: comments.ua
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