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Главная Новости Мир Ближний Восток В Ираке схватили лидера группировки "Исламское государство" - Al Arabiya
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В Ираке схватили лидера группировки "Исламское государство" - Al Arabiya

Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураш стал лидером группировки "Исламское государство" после того, как в 2019 году США ликвидировали его предшественника Абу Бакра аль-Багдади

сегодня, 09:03
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Ираке схватили лидера группировки "Исламское государство" - Al Arabiya

Лидера террористической группировки "Исламское государство" схватили силовики в Ираке. Об аресте отчитались представители разведки, говорится в сообщении телеканала Al Arabiya.

По данным издания, в 2019 году группировку боевиков, которые устраивают теракты по всему миру, возглавил Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураш. Так его называют сами боевики. Вместе с тем, американские военные считают, что это имя взял себе Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Он является одним из основателей преступной организации и одним из главных ее идеологов. Террорист возглавил "Исламское государство", когда в 2019 году осенью американские спецслужбы смогли уничтожить его предшественника - Абу Бакра аль-Багдади. 

Где именно и при каких условиях удалось схватить нового лидера группировки боевиков, разведка не сообщает. Однако утверждают, что настоящее имя задержанного - Абдельнасер аль-Кирдаш. Ранее он якобы возглавлял группу, которая изготавливала для боевиков иприт. Это горчичный газ, который использовали для атак на военнослужащих Ирака. Длительное время в Сирии аль-Кирдаш курировал фабрики, где террористы изготавливали себе оружие и боеприпасы. 

Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что боевики "Исламского государства" призывали террористов в разных странах заражать мир коронавирусом.
Фото: Al Arabiya


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Источник: https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/05/20/Iraq-arrests-ISIS-leader-Abdulnasser-al-Qirdash-said-to-be-al-Baghdadi-s-successor
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