В Ираке схватили лидера группировки "Исламское государство" - Al Arabiya

Лидера террористической группировки "Исламское государство" схватили силовики в Ираке. Об аресте отчитались представители разведки, говорится в сообщении телеканала Al Arabiya.

По данным издания, в 2019 году группировку боевиков, которые устраивают теракты по всему миру, возглавил Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураш. Так его называют сами боевики. Вместе с тем, американские военные считают, что это имя взял себе Амир Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля. Он является одним из основателей преступной организации и одним из главных ее идеологов. Террорист возглавил "Исламское государство", когда в 2019 году осенью американские спецслужбы смогли уничтожить его предшественника - Абу Бакра аль-Багдади.

Где именно и при каких условиях удалось схватить нового лидера группировки боевиков, разведка не сообщает. Однако утверждают, что настоящее имя задержанного - Абдельнасер аль-Кирдаш . Ранее он якобы возглавлял группу, которая изготавливала для боевиков иприт. Это горчичный газ, который использовали для атак на военнослужащих Ирака. Длительное время в Сирии аль-Кирдаш курировал фабрики, где террористы изготавливали себе оружие и боеприпасы.

Ранее, напомним, "Комментарии" писали о том, что боевики "Исламского государства" призывали террористов в разных странах заражать мир коронавирусом.

Фото: Al Arabiya

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