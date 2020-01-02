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В Канаде создали самый маленький в мире пряничный домик

Рассмотреть домик можно лишь с помощью микроскопа

сегодня, 15:15
Автор:

• Ростопира Наталья

Работников канадского центра электронной микроскопии новогодние праздники вдохновили на удивительный эксперимент. С помощью новейших технологий они соорудили пряничный домик микроскопического размера, который в 10 раз тоньше человеческого волоса.

Автором проекта стал научный сотрудник Трэвис Касагранде, используя для строительства миниатюрного объекта ионные лучевые микроскопы. В домике продуманы все классические элементы декора: здесь есть окна, дымоход, дверь с венком и даже коврик у порога. А главная особенность заключается в том, что рассмотреть все это можно лишь с помощью микроскопа.

Для создания домика размером 6 на 10 микрометров использовался кремний. Разместили его на голове у миниатюрного снеговика, для наглядности рядом разместили волос, который в этой композиции напоминает огромную трубу.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте создали портрет Тутанхамона из кофейных стаканов. Масштабный арт-проект затеяли возле Большого египетского музея, который строят у пирамид Гизы в Каире. 

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Источник: https://youtu.be/-RuJ_opFriM
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