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В Канаде сошел с рельса товарный поезд

Поезд перевозил нефть и загорелся прямо на скорости

сегодня, 21:05
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Канаде сошел с рельса товарный поезд

В Канаде перевозивший нефть товарный поезд на скорости сошел с рельсов и загорелся. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.

Известно, что инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.

В результате происшествия была проведена эвакуация близлежащей деревни.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.

Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Представители канадской тихоокеанской железной дороги подтвердили информацию о происшествии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии произошло буквально чудо из Канны Галлилейской, описанное в Библии.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kanade-soshel-relsov-perevozivshiy-neft-poezd-1581014314.html
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