В Канаде сошел с рельса товарный поезд

В Канаде перевозивший нефть товарный поезд на скорости сошел с рельсов и загорелся. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные СМИ.

Известно, что инцидент произошел в провинции Саскачеван на юге страны. По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, затем последовал взрыв, в результате которого начался сильный пожар.



В результате происшествия была проведена эвакуация близлежащей деревни.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, направлявшийся на восток страны и перевозивший нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах к востоку от деревни Гернси.

Королевская конная полиция Канады закрыла близлежащую трассу в обоих направлениях, жители деревни, где произошел инцидент, эвакуированы. Сейчас на месте работают пожарные и сотрудники аварийно-спасательных служб. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Представители канадской тихоокеанской железной дороги подтвердили информацию о происшествии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индии произошло буквально чудо из Канны Галлилейской, описанное в Библии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!