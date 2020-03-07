Американец облизал мороженое в магазине и попал за это в тюрьму на 30 дней

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24-летний американский
житель штата Техас облизал ванильное мороженое в продуктовом магазине и попал
за это в тюрьму на 30 дней. Об этом сообщает CNN.
Почти год назад, летом
2019 года, ДьАдриену Андерсону пришла в голову идея записать на камеру смешной
видеоролик, в котором он облизывает ванильное мороженое в магазине. Ролик с
таким сценарием в то время набирал миллионы просмотров в интернете.
После совершенного
действия, по его словам, он оплатил облизанное мороженое. Однако в районной
прокуратуре и в суде решили, что такой поступок достоин наказания, чтобы никто
больше не решил совершать подобное.
В итоге Андерсон
отправился в тюрьму на 30 дней. Ему также придется выплатить 1000 долларов
штрафа и 1565 долларов компенсации производителю мороженого Blue Bell Creameries.
Компания решила заменить все мороженое в магазине после его поступка.
В Blue Bell Creameries
отметили, что довольны приговором.
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