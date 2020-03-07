Американец облизал мороженое в магазине и попал за это в тюрьму на 30 дней

24-летний американский житель штата Техас облизал ванильное мороженое в продуктовом магазине и попал за это в тюрьму на 30 дней. Об этом сообщает CNN.



Почти год назад, летом 2019 года, ДьАдриену Андерсону пришла в голову идея записать на камеру смешной видеоролик, в котором он облизывает ванильное мороженое в магазине. Ролик с таким сценарием в то время набирал миллионы просмотров в интернете.

После совершенного действия, по его словам, он оплатил облизанное мороженое. Однако в районной прокуратуре и в суде решили, что такой поступок достоин наказания, чтобы никто больше не решил совершать подобное.

В итоге Андерсон отправился в тюрьму на 30 дней. Ему также придется выплатить 1000 долларов штрафа и 1565 долларов компенсации производителю мороженого Blue Bell Creameries. Компания решила заменить все мороженое в магазине после его поступка.

В Blue Bell Creameries отметили, что довольны приговором.

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