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Казино Лас-Вегаса закрыли на карантин: такое было только при убийстве Кеннеди

На такие радикальные меры владельцы казино Лас-Вегаса пошли, чтобы защитить своих клиентов от всемирной напасти

сегодня, 14:38
Автор:

• Екатерина Белоброва

Казино Лас-Вегаса закрыли на карантин: такое было только при убийстве Кеннеди

В Лас-Вегасе штата Невада впервые с момента убийства 35-го президента США Джона Кеннеди (почти 60 лет назад)  из коронавируса закрываются все казино. Об этом передает издание Las Vegas Sun, ссылаясь на обращение губернатора штата Стива Сисолака.

По его словам, на 30 дней будут закрыты все развлекательные заведения американского штата Невада, в том числе казино в Лас-Вегасе, а также бары, кинотеатры, фитнес-клубы, торговые центры. Все учреждения должны прекратить работу уже сегодня, 18 марта, до полудня.

Отмечается, что в последний раз казино в Лас-Вегасе закрывали 25 ноября 1963 в связи с похоронами убитого президента США Джона Кеннеди.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киевской области с сегодняшнего дня введено чрезвычайное положение.

Отмечается, что таким образом было исполнено решение областной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, а также чрезвычайных ситуаций в связи с выявленными среди украинцев случаями заболевания коронавирусом.

Со стороны столичных властей аналогичного решения пока в Кабмине не получали, но пообещали вернуться к рассмотрению вопроса после получения всех необходимых документов.


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Источник: https://lasvegassun.com/news/2020/mar/17/sisoak-to-announce-statewide-shutdown-of-casinos-n/
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