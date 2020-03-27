Необычный курьер на время карантина: мексиканец отправил в магазин за чипсами свою собаку

Мексиканец, будучи в самоизоляции из-за коронавирусной пандемии, очень захотел любимых чипсов. Поскольку покидать дом во время карантина мужчина не мог, то за едой решил отправить в магазин свою собаку. О забавной истории пишет Daily Mirror.

Так, Антонио Муньос из Мексики послал домашнего любимца – собаку породы чихуахуа - в магазин с запиской и деньгами, прикрепленными к ошейнику. В записке говорилось: "Пожалуйста, продайте моей собаке немного Cheetos (чипсы – ред.), оранжевого цвета, а не красного, они слишком острые. У нее есть 20 долларов, прикрепленных к ошейнику. Внимание: она укусит, если попробуете ее обидеть".

Добавим, что чихуахуа в роли карантинного курьера на фото выглядит слегка нервным, но с поручением успешно справился: принес упаковку вредного лакомства своему хозяину, да еще и правильного цвета.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что на Тернопольщине заметили "чумного врача" в супермаркете. Очевидцы засняли на видео мужчину, который пришел за покупками в черной маске с клювом – такие раньше носили врачи, защищаясь во время чумы.

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