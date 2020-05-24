В Мексике полиция наткнулась на пикап с 12-ю трупами в кузове

Грузовой автомобиль, в котором находились 12 трупов, нашли в Мексике. Об этом сообщило издание Canoe.

Инцидент произошел на трассе, которая соединяет штаты Герреро и Мичоакан. Сотрудники Министерства общественной безопасности заявили, что в связи с происшествием были усилены меры безопасности. Отмечалось, что на всех телах были обнаружены следы от пуль, а в пикапе лежала записка.

Ее текст гласил о начале войны между преступными группировками штатов, которую называют "горячей землей".

"В координации с Минобороны и Нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро-Прието", - говорится в сообщении министерства.

Как ранее писали "Комментарии", в Мексике неизвестные проникли в помещение, где проходила предновогодняя вечеринка и расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса. Кроме мэра также погиб один из сотрудников сотрудников городской администрации Хавьер Терреро. Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления. Полиция проводит расследование.

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