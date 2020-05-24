В Мексике полиция наткнулась на пикап с 12-ю трупами в кузове

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9036.99
ETH/USD
205.51
LTC/USD
43.06
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
29.45
RUB/UAH
0.38
Грузовой автомобиль, в котором находились 12 трупов, нашли в Мексике. Об этом сообщило издание Canoe.
Инцидент произошел на трассе, которая соединяет штаты Герреро и Мичоакан. Сотрудники Министерства общественной безопасности заявили, что в связи с происшествием были усилены меры безопасности. Отмечалось, что на всех телах были обнаружены следы от пуль, а в пикапе лежала записка.
Ее текст гласил о начале войны между преступными группировками штатов, которую называют "горячей землей".
"В координации с Минобороны и Нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро-Прието", - говорится в сообщении министерства.
Как ранее писали "Комментарии", в Мексике неизвестные проникли в помещение, где проходила предновогодняя вечеринка и расстреляли мэра мексиканского города Халапа Артуро Веласкеса. Кроме мэра также погиб один из сотрудников сотрудников городской администрации Хавьер Терреро. Преступники проникли в здание, где проходило празднование, и открыли огонь. После бойни они скрылись с места преступления. Полиция проводит расследование.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости