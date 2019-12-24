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Financial Times назвала слово года

Издание Financial Times определило слово 2019 года

сегодня, 11:26
Автор:

• Наталья Шевченко

Газета Financial Times выбрала словом 2019 года выражение Be water ("Будь водой") — слоган протестующих в Гонконге, пишут "РИА Новости".

Данная фраза часто употреблялась в философии боевых искусств и стала популярной в начале 1970-х годов благодаря актеру Брюсу Ли. Сейчас это выражение употребляют гонконгские митингующие. Фраза применялась, в том числе, по отношению к тому, как участники акций координировали свои действия против силовиков.

Как сообщало издание "Комментарии", с января следующего года главный редактор издания Лайонел Барбер уйдет с занимаемой должности после 14 лет работы на этом посту. Будущий главред издания Рула Халаф работает в газете уже 24 года, а с 2016-го была заместителем Барбера.

В 2018 году Financial Times признала Украину первой среди всех постсоветских стран мира по улучшению делового климата. В рейтинге Украина занимает первое место – ее климат улучшился на 24,21 пункта на фоне общего результата 63,9.

Издание отметило, что столь впечатляющие результаты в значительной степени обусловлены низкой начальной точкой, с которой вела отсчет Украина. Также указывается на то, что бизнес-климат в стране неуклонно улучшается, несмотря на сохраняющиеся опасения относительно верховенства закона и влияния олигархата на деловую и политическую сферу страны.


Источник: https://ria.ru/20191224/1562764724.html
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