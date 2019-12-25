Папа Франциск отслужил ночную Рождественскую литургию

В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника. Трансляцию вел канал Vatican News.

Святую мессу в честь Рождества Христова глава католической церкви начал служить в базилике Святого Петра в 21:30 по местному времени (в 22.30 по киевскому).

Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения колядок, провозглашения исторических событий, предшествовавших рождению Иисуса. В своей проповеди во время мессы папа Франциск сосредоточился на теме Божьей благодати, которая призвана "принести спасение всем и сиять в нашем мире этой ночью", сообщает Catholic News Agency.

“Слабость и грех людей не изменяют любовь Христа к ним, и католики должны стремиться относиться к другим таким же образом, служа кому-то, а не только тем, кого они считают достойными", - сказал Папа Франциск в канун Рождества Христова.

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