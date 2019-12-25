Папа Франциск отслужил ночную Рождественскую литургию

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В Ватикане Папа Римский
Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования
традиционного сочельника. Трансляцию вел канал Vatican News.
Святую мессу в честь
Рождества Христова глава католической церкви начал служить в базилике Святого
Петра в 21:30 по местному времени (в 22.30 по киевскому).
Рождественское
богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения колядок, провозглашения
исторических событий, предшествовавших рождению Иисуса. В своей проповеди во
время мессы папа Франциск сосредоточился на теме Божьей благодати, которая
призвана "принести спасение всем и сиять в нашем мире этой ночью",
сообщает Catholic News Agency.
“Слабость и грех людей
не изменяют любовь Христа к ним, и католики должны стремиться относиться к
другим таким же образом, служа кому-то, а не только тем, кого они считают
достойными", - сказал Папа Франциск в канун Рождества Христова.
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