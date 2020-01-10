В Узбекистане будут оценивать инфляцию по "индексу плова"

Госкомстат Узбекистана намерен оценивать уровень инфляции в стране по новой методике, которую назвали "индекс плова". Данный критерий вводят по аналогии с "индексом Биг Мака", который, хоть и не является официальным, но рассчитывается уже более 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Госкомстата Узбекистана.

В ведомстве поясняют, что для определения изменения цен на продукты решили взять такое блюдо, которое содержит несколько популярных продуктов. Блюдо, стоимость которого будут анализировать статистики, также должно отражать культурные особенности региона.

"В большинстве европейских государств "индекс Биг Мака" основаны на специфике каждой страны. Самым же популярным для нашей республики будет формирование данных "индекса плова", - говорится в сообщении статистического ведомства.

Для расчета нового индикатора, Госкомстат Узбекистана составил перечень продуктов из стандартного рецепта блюда национальной кухни. Чиновники намерены публиковать изменения цены килограмма плова через равные периоды времени.

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению редакции журнала The Economist, государство в Центральной Азии - Узбекистан - заняло первую позицию в рейтинге "Страна года".