Новый глава Омана принял присягу

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Новым главой Омана стал министр культуры и национального наследия Хайсам бен Тарек Аль Саид. Об этом заявил Высший совет безопасности государства.
На заседании двухпалатного парламента — Совета Омана - чиновник принес присягу на верность. Согласно законодательству, после освобождения престола правящая семья должна выбрать преемника султана. На это выделяется 3 дня. Если за этот период определиться с кандидатом не удалось, высшие чиновники включая силовиков и главу Верховного суда должны вскрыть конверт, в котором предыдущий султан указал имя очередного правителя.
Напомним, что султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу после продолжительной болезни. Правителю было 79 лет. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.
Как сообщал портал "Комментарии", Кабус бен Саид Аль Саид начал свой путь правления в 1970 году в результате переворота и свержения собственного отца.
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