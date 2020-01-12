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Стало известно, когда определят дату выборов президента Абхазии

Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента

сегодня, 11:07
Автор:

• Ольга Чародий

В воскресенье, 12 января, будет определена дата выборов президента Абхазии, время неизвестно.  Об этом сообщает РИА Новости в ЦИК республики.

"Во сколько это будет, пока не могу сказать. Сейчас идёт заседание", - говорится в сообщении.

Ранее участники протестов, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Силовые структуры переведены на усиленный режим, если  протестная ситуация продержится,  то в стране могут  объявить чрезвычайное положение.

Парламент Абхазии обратился  к Хаджимбе с прижывом покинуть пост президента. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался. 

Как сообщал портал "Комментарии", в Румынии пройдут досрочные выборы в парламент. Об этом сообщил премьер-министр Людовик Орбан. Свое заявление глава правительства сделал после встречи с президентом  Йоханнисом. Отмечается, что переговоры чиновников продолжались несколько часов. "Я это четко говорю. Президент Румынии и я решили, что Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал премьер-министр.


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Источник: https://ria.ru/
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