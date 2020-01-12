Стало известно, когда определят дату выборов президента Абхазии

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В воскресенье, 12 января, будет определена дата выборов президента
Абхазии, время неизвестно. Об этом
сообщает РИА Новости в ЦИК республики.
"Во сколько это будет, пока не могу сказать. Сейчас идёт
заседание", - говорится в сообщении.
Ранее участники протестов, требуя отставки президента,
ворвались в администрацию главы Абхазии. Силовые структуры переведены на
усиленный режим, если протестная
ситуация продержится, то в стране
могут объявить чрезвычайное положение.
Парламент Абхазии обратился к Хаджимбе с прижывом покинуть пост президента. "За" документ проголосовали 19 депутатов, "против" - четыре, один воздержался.
Как сообщал портал "Комментарии", в Румынии пройдут досрочные выборы в парламент. Об этом сообщил премьер-министр Людовик Орбан. Свое заявление глава правительства сделал после встречи с президентом Йоханнисом. Отмечается, что переговоры чиновников продолжались несколько часов. "Я это четко говорю. Президент Румынии и я решили, что Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал премьер-министр.
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