На Филиппинах из-за вулкана эвакуируют 200 тыс. человек

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Из-за того, что на Филиппинах вулкан Таал выбросил столб пепла эвакуируют 200 тысяч человек, пишет Bloomberg.
По информации спасателей, в данный момент уровень опасности повышен до четвертого.
Эвакуация проходит в провинции Кавите, которая прилегает к
вулкану Таал, вскоре планируется, что эвакуация будет проводиться в 11 городах.
Сейчас власти закрыли близлежащие школы и правительственные
учреждения, уже эвакуировано уже 8000 человек. Кроме того, из-за вулкана в
Маниле временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, в
результате чего было отменено около 170 рейсов.
В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.
Как сообщало
издание "Комментарии", в конце декабря прошлого года на Филиппинах бушевал тайфун Phanfone,
который СМИ называют "рождественским"
Тайфун обрушился на центральные острова Висайя поздним вечером во
вторник, 24 декабря – ветер достигал от 120 до 195 км в час.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости