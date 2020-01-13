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Главная / Новости / На Филиппинах из-за вулкана эвакуируют 200 тыс. человек
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На Филиппинах из-за вулкана эвакуируют 200 тыс. человек

Извержение вулкана может произойти в течение нескольких часов

сегодня, 09:54
Автор:

• Наталья Шевченко

Из-за того, что на Филиппинах вулкан Таал выбросил столб пепла эвакуируют 200 тысяч человек, пишет Bloomberg. 

По информации спасателей, в данный момент уровень опасности повышен до четвертого. 

Эвакуация проходит в провинции Кавите, которая прилегает к вулкану Таал, вскоре планируется, что эвакуация будет проводиться в 11 городах.

Сейчас власти закрыли близлежащие школы и правительственные учреждения, уже эвакуировано уже 8000 человек. Кроме того, из-за вулкана в Маниле временно приостановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, в результате чего было отменено около 170 рейсов.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Как сообщало издание "Комментарии", в конце декабря прошлого года на Филиппинах бушевал тайфун Phanfone, который СМИ называют "рождественским"  

Тайфун обрушился на центральные острова Висайя поздним вечером во вторник, 24 декабря – ветер достигал от 120 до 195 км в час.



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