В Индии испекли торт весом 27 тонн

Рекордной длины торт испекли в Индии, в прибрежном к аравийскому морю штате Триссур. Около полутора тысяч пекарей и кондитеров создали десерт, длина которого составила 6,5 км. Гигантское лакомство разместили на тысячах столов. Для приготовления использовали 12 тонн сахара и муки. Общий вес чудо-блюда составил 27 тонн. Его приготовление заняло у поваров почти 4 часа. Этим блюдом индийцы установили новый мировой рекорд, который ранее принадлежал пекарям из Китая. В 2018 году они приготовили торт, длина которого была 3,2 км.

Как сообщал портал "Комментарии", торт стал причиной дипломатического конфликта между Японией и Южной Кореей. В Японии выразили повторный протест Корее из-за того, что на встрече южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына на обед им был подан десерт с изображением спорных островов Такэсима (Токто). Такэсима – группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря, которое корейцы называют Восточным морем. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства.

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