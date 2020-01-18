Иран передаст "черные ящики" сбитого самолета Украине

Власти Ирана подтвердили, что передадут Украине бортовые самописцы самолета МАУ, который сбили иранские военные. Об этом сообщил глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар.

"Черные ящики" обещают доставить в Украину до конца января.

"Черные ящики" украинского авиалайнера, который был случайно сбит иранскими войсками в этом месяце, будут отправлены в Украину", - сообщает иранское издание Tasnim.

Отмечается, что иранские власти готовы к тому, чтобы информацию с самописцев изучили эксперты из Франции, Канады и США.

"Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся прочесть показания бортового самописца в Киеве", - заявил иранский чиновник.

Как сообщал портал "Комментарии", сотрудники Офиса генерального прокурора повторно обратились с запросом к властям Ирана по поводу предоставления бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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