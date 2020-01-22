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Военные Израиля убили трех палестинцев в результате нападения на границе с Газой

Палестинцы бросили гранату в сторону военных Израиля

22 января 2020, 05:55
Автор:

• Ольга Чародий

Израильские войска застрелили трех палестинцев, которые бросили в них взрывчатку после попытки пересечь границу из территории Газы. Об этом сообщает Reuters.

Военные Израиля оцепили район в южной части палестинского прибрежного анклава после того, как обнаружили трех подозреваемых, пересекающих границу.

"Обыскали этот район в отношении подозреваемых, которые бросили гранату или взрывное устройство в военных, которые затем открыли огонь по трем палестинцам", - говорится в заявлении военных.

Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему - 17 лет, сообщил источник в полиции в Газе. По словам источника, это были гражданские лица, не имеющие боевой принадлежности в Газе.

Ранее "Комментарии" писали, что 5 января, в Нью-Йорке (США) и Иерусалиме (Израиль) прошел единый марш солидарности, направленный на протест против мирового антисемитизма и в память о евреях, которые стали его жертвами в новейшей истории. Организаторами марша в Нью-Йорке являются крупные еврейские организации: Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет, Совет раввинов Нью-Йорка, Jewish Community Relations Council и UJA-Federation.Ожидается, что не менее двух тысяч человек выйдут на этот марш.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-syria-security/russian-led-strikes-on-rebel-held-northwest-syria-kill-40-rescuers-idUSKBN1ZK1WL?il=0
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