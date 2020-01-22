Военные Израиля убили трех палестинцев в результате нападения на границе с Газой

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Израильские войска застрелили трех палестинцев, которые
бросили в них взрывчатку после попытки пересечь границу из территории Газы. Об
этом сообщает Reuters.
Военные Израиля оцепили район в южной части палестинского
прибрежного анклава после того, как обнаружили трех подозреваемых, пересекающих
границу.
"Обыскали этот район в отношении подозреваемых, которые
бросили гранату или взрывное устройство в военных, которые затем открыли огонь
по трем палестинцам", - говорится в заявлении военных.
Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему
- 17 лет, сообщил источник в полиции в Газе. По словам источника, это были
гражданские лица, не имеющие боевой принадлежности в Газе.
Ранее "Комментарии" писали, что 5 января, в Нью-Йорке (США) и Иерусалиме (Израиль) прошел единый марш солидарности, направленный на протест против мирового антисемитизма и в память о евреях, которые стали его жертвами в новейшей истории. Организаторами марша в Нью-Йорке являются крупные еврейские организации: Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет, Совет раввинов Нью-Йорка, Jewish Community Relations Council и UJA-Federation.Ожидается, что не менее двух тысяч человек выйдут на этот марш.
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