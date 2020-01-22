Президентом Греции впервые стала женщина

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.05
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
В Греции президентом впервые стала женщина - председатель
высшего административного суда Екатерина Сакелларопулу, сообщают “РИА Новости”.
За ее кандидатуру проголосовали более 200 депутатов
парламента из 300, этого достаточно чтобы она одержала победу.
Срок нынешнего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта, основная власть в стране принадлежит премьер-министру.
Как сообщало издание "Комментарии", 24 сентября в
Греции прошла первая всеобщая забастовка против политики нового правительства. Профсоюзы протестовали против нового "закона развития
экономики", который, по их мнению, серьёзно ограничивает права трудящихся
и профсоюзов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости