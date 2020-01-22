Президентом Греции впервые стала женщина

В Греции президентом впервые стала женщина - председатель высшего административного суда Екатерина Сакелларопулу, сообщают “РИА Новости”.

За ее кандидатуру проголосовали более 200 депутатов парламента из 300, этого достаточно чтобы она одержала победу. Согласно конституции Греции, президента избирает парламент сроком на пять лет. Кандидата на этот пост предлагает премьер-министр, однако это могут сделать также и фракции.

Срок нынешнего президента Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта, основная власть в стране принадлежит премьер-министру.

Как сообщало издание "Комментарии", 24 сентября в Греции прошла первая всеобщая забастовка против политики нового правительства. Профсоюзы протестовали против нового "закона развития экономики", который, по их мнению, серьёзно ограничивает права трудящихся и профсоюзов.

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