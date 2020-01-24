В Болгарии уличили в шпионаже двух российских дипломатов

В Болгарии обнаружили разведывательную деятельность двух россиян, пользующихся дипломатическим иммунитетом. Об этом сообщает прокуратура государства.

В ходе досудебного разбирательства по делу о преступлении против Республики Болгария стало известно, что двое граждан Российской Федерации собирали информацию, составляющую государственную тайну, чтобы передать ее иностранному государству или иностранной организации. Так, один из дипломатов с 2017 года выведывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. При этом, он являлся первым секретарем в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии. Второй фигурант - сотрудник Торгового представительства Российской Федерации в Софии - подключился к шпионажу в 2018 году. Установлено, что россиянин собирал разведывательную информацию о государственной и служебной тайне из области энергетики и энергетической безопасности страны. Данные "дипломатический шпион" впоследствии отправил в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве. Сообщается, что россиянин находил контакты с болгарами, располагающими необходимой информацией.

Отметим, что уголовное дело приостановлено из-за неприкосновенности дипломатов, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых.

Ранее "Комментарии" рассказали о том, как в Давосе накануне Всемирного экономического форума задержали двух россиян с дипломатическими удостоверениями, хотя те представились водопроводчиками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!