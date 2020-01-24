В Болгарии уличили в шпионаже двух российских дипломатов

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В Болгарии
обнаружили разведывательную деятельность двух россиян, пользующихся
дипломатическим иммунитетом. Об этом сообщает прокуратура государства.
В ходе досудебного
разбирательства по делу о преступлении против Республики Болгария стало
известно, что двое граждан Российской Федерации собирали информацию,
составляющую государственную тайну, чтобы передать ее иностранному государству
или иностранной организации. Так, один из дипломатов с 2017 года выведывал
информацию о механизмах избирательного процесса в стране. При этом, он являлся первым
секретарем в консульском отделе посольства Российской Федерации в Софии. Второй
фигурант - сотрудник Торгового представительства Российской Федерации в Софии -
подключился к шпионажу в 2018 году. Установлено, что россиянин собирал
разведывательную информацию о государственной и служебной тайне из области
энергетики и энергетической безопасности страны. Данные "дипломатический шпион"
впоследствии отправил в штаб-квартиру российской разведывательной службы в
Москве. Сообщается, что россиянин находил контакты с болгарами, располагающими
необходимой информацией.
Отметим, что уголовное
дело приостановлено из-за неприкосновенности дипломатов, несмотря на наличие
оснований для привлечения их в качестве обвиняемых.
Ранее "Комментарии"
рассказали о том, как в Давосе накануне Всемирного экономического форума
задержали двух россиян с дипломатическими удостоверениями, хотя те
представились водопроводчиками.
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