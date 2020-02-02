Впервые от коронавируса умер человек за пределами Китая

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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первую смерть от заражения сложной формой пневмонии - коронавирусом - за пределами Китайской Народной Республики. Об этом передает издание "Радио Свобода", ссылаясь на пресс-службу ВОЗ.
Умерший находился на территории Филиппин и был 44-летним мужчиной, прибывшим в страну из Уханя. Кроме того, медики выявили заражение коронавирусом у другого жителя Филиппин, который входил в контакт со скончавшимся.
"Госпиталь Сан-Лазаро и Департамент здравоохранения заверили, что соблюдены все меры по предотвращению распространения инфекции, включая средствами индивидуальной защиты медиков. Департамент здравоохранения устанавливает всех, кто мог контактировать с больными", - указано в сообщении ВОЗ.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал. что в Китае за неделю открыли первую специализированную клинику, которая занимается устранением симптомов коронавируса вплоть до полного подавления бактерий пневмонии. Специализированную больницу открыли неподалеку города Ухань, где и была зафиксирована вспышка заболевания. В рекордные сроки удалось уложиться благодаря быстрой работе строителей, электриков, волонтеров и полицейских. Ранее это здание планировали оборудовать к маю, но в пятницу правительство решило экстренно использовать помещения для помощи заболевшим коронавирусом.
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