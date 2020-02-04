США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане

Америка выделит почти 100 млн долл на поддержку реформ в Узбекистане. Об этом сообщили в госдепе по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева

Американский госсекретарь 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане.

По словам Помпео, очень важно поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Узбекистана.

Он отметил, что "выделение почти 100 миллионов долларов через программу помощи США направлено на поддержку реформ президента Мирзиеева".

Как сообщал портал "Комментарии", по мнению редакции журнала The Economist, государство в Центральной Азии - Узбекистан - заняло первую позицию в рейтинге "Страна года". Положительные изменения начались еще в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиеёв инициировал реформы, "которые ускорились за последний год". "Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью", - говорится в материале The Economist. Авторы отмечают, что режим президента Ислама Каримова заставлял мужчин, женщин и детей работать на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба.

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