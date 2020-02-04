"Скорость таяния ледников Гренландии ужасает": причина - не в климате

Немецкие ученые в сфере изменения мирового климата отметили стремительное ускорение таяние ледников Гренландии и впервые обосновали это не климатическим теплом. Об этом передает УНИАН, ссылаясь на статью в журнале ВВС.

Так, по мнению научного консилиума, айсберги тают в шесть раз быстрей из-за теплых течений под громадами льдин.

Выводы сделаны на основании изучения ледника 79-го градуса северной широты в северо-восточной Гренландии. Ученые обнаружили под языком (полосы льда, плавающего на поверхности океана - прим. ред.) За последние несколько лет глубина впадины разрослась на 15 метров.

По дну впадины теплая вода из Атлантического океана идет к леднику. По мере того, как лед становится все тоньше, глубина впадины увеличивается. Соответственно, увеличивается объем теплой воды, поступающей к леднику.

За последние несколько лет глубина впадины разрослась на 15 метров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о снимках из космоса, которые свидетельствуют о колоссальных переменах в широтах Гренландии, связанных с глобальным потеплением климата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!