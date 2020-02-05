"Сказочное Бали": тысячи туристов из Китая "застряли" на острове из-за карантина

Сегодня тысячи китайских туристов не могут вернуться домой из поездки на индонезийский остров Бали, так как правительство страны закрыло авиасообщение с Китаем в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Как передает консульство Китая, на Бали "застряли" около пяти тысяч жителей Китая. и выражают надежду, что иммиграционная служба острова окажет им необходимую помощь на время закрытия авиарейсов.

К сложившейся ситуации подключились балийские отели и гостиницы, которые дали гарантии, что помогут с проживанием людям, которые не по своей воле вынуждены остаться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минздрав получил тесты для выявления случаев заражения китайского коронавируса, который вышел за пределы КНР.

"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - указано в сообщении ведомства, опубликованном несколько дней назад.







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