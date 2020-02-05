Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир "Сказочное Бали": тысячи туристов из Китая "застряли" на острове из-за карантина
НОВОСТИ Все новости

"Сказочное Бали": тысячи туристов из Китая "застряли" на острове из-за карантина

Правительство Индонезии временно закрыло авиасообщение с Китаем

сегодня, 21:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Сказочное Бали": тысячи туристов из Китая "застряли" на острове из-за карантина

Сегодня тысячи китайских туристов не могут вернуться домой из поездки на индонезийский остров Бали, так как правительство страны закрыло авиасообщение с Китаем в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

Как передает консульство Китая, на Бали "застряли" около пяти тысяч жителей Китая. и выражают надежду, что иммиграционная служба острова окажет им необходимую помощь на время закрытия авиарейсов.

К сложившейся ситуации подключились балийские  отели и гостиницы, которые дали гарантии, что помогут с проживанием людям, которые не по своей воле вынуждены остаться.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минздрав получил тесты для выявления случаев заражения китайского коронавируса, который вышел за пределы КНР.

"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", - указано в сообщении ведомства, опубликованном несколько дней назад.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/639602.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...