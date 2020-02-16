На Кипре неизвестный открыл огонь по посетителям кафе: подробности

На одном из популярных курортов, Кипре, неизвестный расстрелял из автомата посетителей кафе. Видео стрелка опубликовано в издании Cyprus Mail.





Ужасный инцидент произошел около 2:00 (по местному времени) сегодня в городе Айя-Напа. Так, неизвестный мужчина в капюшоне подошел к кафе-бару на улице Крио Неро, достал автомат Калашникова и открыл огонь по посетителям. Затем стрелок скрылся на мотоцикле. Сообщается, что четверо человек были ранены. Все подробности произошедшего расследует полиция.

Рассматривается версия, что это было покушение на одного известного бизнесмена, который незадолго до ЧП покинул заведение. Оружие нашли утром на стоянке у местного музея, полиция подтвердила, что огонь открыли именно из найденного "калаша".

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Германии произошла стрельба неподалеку концертно-спортивного зала в Берлине, когда там проходило турецкое комедийное шоу. Всех посетителей мероприятия экстренно эвакуировали, но, к сожалению, из-за инцидента были ранены четверо человек, а еще один – погиб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!