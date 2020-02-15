В Берлине произошла стрельба: есть погибший

14 февраля в немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает портал Local.

Как пишет издание, что инцидент произошел в районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.

Как сообщал сайт "Комментарии", 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрельными ранениями увезла "скорая". Звонивший в полицию рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на внедорожниках стреляли друг в друга, после чего быстро скрылись с места ЧП. С огнестрельными ранениями в больницах сейчас находится два человека: 24-х и 40-летний местные жители. По неподтвержденной информации, стрельбу могли открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Вскоре депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. При этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать особым центром преступности". В обращении они указали, что причинами плохой криминогенной ситуации является слабость местных полицейских.

Руководство городского управления Национальной полиции Мукачево Закарпатской области было отстранено от выполнения служебных обязанностей. Об этом заявил на сессии Закарпатского облсовета начальник ГУ Нацполиции в Закарпатской области Александр Канцидайло. В частности, Михаил Петрище ушел на пенсию с должности начальника городского управления полиции Мукачево, а другое руководство управления отстранено. Уже назначен новый и.о. начальника. В настоящее время проводится 4 проверки деятельности городских правоохранителей. Канцидайло подчеркнул, что новое руководство городской полиции не имеет связей с местным формированием.

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