Стрельба в Мукачево: главу полиции отправили на пенсию

Руководство городского управления Национальной полиции Мукачево Закарпатской области было отстранено от выполнения служебных обязанностей. Об этом заявил на сессии Закарпатского облсовета начальник ГУ Нацполиции в Закарпатской области Александр Канцидайло, передает Mukachevo.net.



В частности, Михаил Петрище ушел на пенсию с должности начальника городского управления полиции Мукачево, а другое руководство управления отстранено. Уже назначен новый и.о. начальника. В настоящее время проводится 4 проверки деятельности городских правоохранителей.



Канцидайло подчеркнул, что новое руководство городской полиции не имеет связей с местным формированием.



Как сообщал сайт "Комментарии", 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка. Как сообщили в облуправлении Нацполиции, в результате стрельбы двоих мужчин с огнестрельными ранениями увезла "скорая". Звонивший в полицию рассказал о выстрелах, а также о том, что водители на внедорожниках стреляли друг в друга, после чего быстро скрылись с места ЧП. С огнестрельными ранениями в больницах сейчас находится два человека: 24-х и 40-летний местные жители. По неподтвержденной информации, стрельбу могли открыть по авто некого Артура Пашкуляка, имя которого в СМИ связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

Вскоре депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. При этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать особым центром преступности". В обращении они указали, что причинами плохой криминогенной ситуации является слабость местных полицейских.

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