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Коронавирус на Diamond Princess: 500 человек выпустят из-под карантина

Число заболевших коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess увеличилось, но незараженных пассажиров планируют выпустить из-под карантина

сегодня, 15:13 138
Автор:

• Таисия Ерохина

Коронавирус на Diamond Princess: 500 человек выпустят из-под карантина

Около 500 пассажиров круизного лайнера, которое находится на карантине у побережья Японии, покинут пределы корабля. Об этом информирует AFP.

Так, со среды начнут высадку тех пассажиров, у кого не обнаружили коронавирус. Для всех путешественников на лайнере проводят тесты на наличие "уханьской" инфекции.

"Касательно тех, чьи результаты испытаний уже известны, мы работаем над подготовкой к высадке", - отметили в министерстве здравоохранения Японии.

Уже эвакуировали своих соотечественников США, последовать примеру решили и Канада, Австралия, Гонконг, Южная Корея.

"Британия стала последней страной, предложившей своим гражданам покинуть корабль, заявив, что она "работает над организацией обратного рейса в Великобританию", поскольку растут сомнения в эффективности карантинных мер с каждой вспышкой заражения", - говорится в сообщении.

Отметим, что еще 88 человек на борту были инфицированы коронавирусом, всех отправят по специализированным больницам. Подробности о национальностях пока неизвестны. Добавим, что общее число зараженных на корабле достигло 542, а всего на борту около 3 500 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что на лайнере Diamond Princess увеличилось количество инфицированных коронавирусом.


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Источник: https://www.afp.com/en/news/15/coronavirus-cases-top-500-cruise-ship-japan-doc-1p29yg5
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