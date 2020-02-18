Коронавирус на Diamond Princess: 500 человек выпустят из-под карантина

Около 500 пассажиров круизного лайнера, которое находится на карантине у побережья Японии, покинут пределы корабля. Об этом информирует AFP.

Так, со среды начнут высадку тех пассажиров, у кого не обнаружили коронавирус. Для всех путешественников на лайнере проводят тесты на наличие "уханьской" инфекции.

"Касательно тех, чьи результаты испытаний уже известны, мы работаем над подготовкой к высадке", - отметили в министерстве здравоохранения Японии.

Уже эвакуировали своих соотечественников США, последовать примеру решили и Канада, Австралия, Гонконг, Южная Корея.

"Британия стала последней страной, предложившей своим гражданам покинуть корабль, заявив, что она "работает над организацией обратного рейса в Великобританию", поскольку растут сомнения в эффективности карантинных мер с каждой вспышкой заражения", - говорится в сообщении.

Отметим, что еще 88 человек на борту были инфицированы коронавирусом, всех отправят по специализированным больницам. Подробности о национальностях пока неизвестны. Добавим, что общее число зараженных на корабле достигло 542, а всего на борту около 3 500 человек.



Ранее "Комментарии" писали, что на лайнере Diamond Princess увеличилось количество инфицированных коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!