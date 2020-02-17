На лайнере Diamond Princess увеличилось количество инфицированных коронавирусом

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Заражение коронавирусом Covid-2019 обнаружено еще у 99 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Kyodo.
Таким образом, общее число зараженных на лайнере достигло 454 человек. В новой группе зараженных 43 японца, гражданство остальных пока не уточняется.
Как отмечает телеканал NHK, к настоящему времени врачи проверили на коронавирус более 1,7 тысячи человек на борту. В ряде случаев симптомы заболевания у заразившихся не проявляются.
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