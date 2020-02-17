На лайнере Diamond Princess увеличилось количество инфицированных коронавирусом

Заражение коронавирусом Covid-2019 обнаружено еще у 99 человек на борту круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Kyodo.

Таким образом, общее число зараженных на лайнере достигло 454 человек. В новой группе зараженных 43 японца, гражданство остальных пока не уточняется.

Как отмечает телеканал NHK, к настоящему времени врачи проверили на коронавирус более 1,7 тысячи человек на борту. В ряде случаев симптомы заболевания у заразившихся не проявляются.





Напомним, что в Таиланде предложили гуманитарную помощь круизному лайнеру, идущему с Гонконга с 2 000 человек на борту, но пассажирам выйти на берег не дали – опасаются распространения коронавируса.

Ранее "Комментарии" написали, что к руизному лайнеру из Гонконга отказали уже в 4 портах из-за риска распространения китайского коронавируса. Так, на борту корабля MS Westerdam находится более 2000 человек. Первоначально лайнер вышел из Сингапура 16 января и заходил в порты Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Гонконг. В последнем – на борт зашли более 700 человек. Среди пассажиров лайнера были 25 украинцев, у двоих из которых также обнаружили коронавирус нового типа. Сейчас они госпитализированы в удовлетворительном состоянии.



По данным компании Holland America, корабль должен был останавливаться на Филиппинах, Тайване, в Японии, Южной Корее и, наконец, в Китае. Президент Китая Си Цзиньпин сообщил о прогрессе в профилактической работе над распространением особой формы пневомнии, возникшей в Ухани.

По словам лидера китайской нации, на данный момент Пекин ведет "народную войну" против коронавируса и побеждает. Также он отметил, что после победы Китай станет еще более процветающим государством. Первая вакцина против нового китайского коронавируса может появиться не ранее, чем через 18 месяцев. Данный предположительный прогноз появился во Всемирной организации здравоохранения. С соответствующим заявлением в ыступил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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