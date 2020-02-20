Против экс-президента Боливии начали расследование

Прокуратура боливийского города Ла-Паса начала расследование в отношении экс-президента страны Эво Моралеса по подозрению в фальсификацией на выборах главы государства. Об этом заявил генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа, сообщает Agencia Boliviana de Información.

Подозреваемыми по делу также проходит бывший вице-президент Альваро Гарсиа Линера и ряд экс-министров.

"Нам поступила информация, что было открыто новое дело в отношении бывших властей (Эво Моралеса, - ред.) в связи с фальсификациями на выборах", - сказал Ланчипа.

Как ранее сообщали "Комментарии", Боливия, являющаяся непостоянным членом ООН, инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН из-за обострения ситуации вокруг Сирийской Арабской Республики(САР). Об этом сообщил постоянный представитель страны при всемирной организации Сача Льоренти. Как отметил дипломат, его страну беспокоят не только последние заявления Дональда Трампа, но и "эскалация риторики в отношении Сирии", а также "постоянные угрозы односторонних военных действий" со стороны западных стран, которые, как он отметил, "будут нарушением принципов и целей устава ООН". Представитель Боливии ожидает, что заседание пройдет утром 12 апреля за закрытыми дверями.

Переходное правительство Боливии впервые с 2008 года назначило посла республики в Америки. Об этом МИД южноамериканской страны сообщил в Twitter. "Глава МИД Карен Лонгарик назначила Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом в США", − отмечается в сообщении.





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