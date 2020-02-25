В Перу при столкновении двух автобусов погибли не менее 11 человек

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В результате столкновения двух автобусов на юге Перу по меньшей
мере, одиннадцать человек погибли и еще 40 пострадали. Об этом сообщает местное
радио RPP.
По данным радио, два автобуса столкнулись лоб в лоб на
автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа. Региональное правительство
подтвердило, что в результате инцидента 11 человек погибли, из них шестеро на
месте и еще пять человек скончались в больницах.
Также 40 человек были доставлены в больницы.
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