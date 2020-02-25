В Перу при столкновении двух автобусов погибли не менее 11 человек

В результате столкновения двух автобусов на юге Перу по меньшей мере, одиннадцать человек погибли и еще 40 пострадали. Об этом сообщает местное радио RPP.

По данным радио, два автобуса столкнулись лоб в лоб на автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа. Региональное правительство подтвердило, что в результате инцидента 11 человек погибли, из них шестеро на месте и еще пять человек скончались в больницах.

Также 40 человек были доставлены в больницы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля. Девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии. Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус. Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.

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