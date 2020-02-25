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В Перу при столкновении двух автобусов погибли не менее 11 человек

Два автобуса столкнулись лоб в лоб на автомагистрали Panamericana Sur в Перу

сегодня, 01:46
Автор:

• Ольга Чародий

В Перу при столкновении двух автобусов погибли не менее 11 человек

В результате столкновения двух автобусов на юге Перу по меньшей мере, одиннадцать человек погибли и еще 40 пострадали. Об этом сообщает местное радио RPP.

По данным радио, два автобуса столкнулись лоб в лоб на автомагистрали Panamericana Sur в провинции Арекипа. Региональное правительство подтвердило, что в результате инцидента 11 человек погибли, из них шестеро на месте и еще пять человек скончались в больницах.

Также 40 человек были доставлены в больницы.

 Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 60 человек пострадали в ДТП с участием 200 автомобилей на шоссе в канадском Монреале в среду, 19 февраля. Девять пострадавших получили серьезные травмы, два человека находятся в критическом состоянии. Участниками массового ДТП помимо легковых автомобилей стали десятки грузовых автомобилей и автобусов, в том числе школьный автобус.  Масштабную аварию вызвал сильный снегопад. На месте происшествия работают спасатели.


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Источник: https://rpp.pe/peru/arequipa/arequipa-choque-de-dos-buses-deja-al-menos-cuatro-muertos-y-varios-heridos-en-la-joya-noticia-1247591
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