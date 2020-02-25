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Взрыв в Таиланде: пострадали 8 человек, среди них школьники

Из-за взрыва бомбы в Таиланде с дороги снесло пикап, перевозивший 8 местных жителей

сегодня, 09:46
Автор:

• Таисия Ерохина

Взрыв в Таиланде: пострадали 8 человек, среди них школьники

В Таиланде взорвалась бомба возле парка, когда мимо по дороге проезжал пикап: в результате взрыва пострадали 8 местных жителей. Об этом сообщает Xinhua.

Так, в южной провинции Сонгкхла придорожная бомба взорвалась возле парка, ранив осколками 8 человек. Среди них - двое школьников, помощник начальника района, волонтер защиты и другие гражданские жители. Командование тайской армии взрыв связывают с конфликтами накануне: на юге Таиланда с воскресенья неспокойно из-за столкновений армии и боевиков. Пятеро подозреваемых южных боевиков были застрелены силами безопасности, поэтому власти предполагали возможность мести со стороны противника. Сообщается, что южные повстанцы взорвали устройство, когда пикап проезжал мимо. Взрыв вынес авто за пределы дороги.

Отметим, что конфликты в этнических малайско-мусульманских провинциях Таиланда Яла, Паттани и Наратхиват с 2004 года привели к гибели почти 7 000 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде туристические катера попали в аварию: есть погибшие и травмированные.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/24/c_138814666.htm
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