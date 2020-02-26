Названа причина смерти экс-президента Египта Мубарака

Экс-президент Египта Хосни Мубарак скончался из-за хронической почечной недостаточности. Об этом сообщает el-Watan.

Бывший президент Хосни Мубарак умер в Каире 25 февраля в возрасте 91 года. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур.

Бывший президент руководил Египтом 30 лет – с 1981 по 2011 год. Он подал в отставку в 2011 году на фоне массовых беспорядков, был арестован и провел в тюрьме шесть лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Египте в возрасте 91 года скончался бывший президент страны Хосни Мубарак. Об этом пишет SkyNews Arabia со ссылкой на источник. Официальной информации на этот счет пока нет. Мубарак руководил страной в 1981—2011 годах. Он стал президентом после того, как его предшественник Анвар Садат был убит исламистами во время военного парада. За годы своего президентства Мубарак стал одним из крупнейших государственных лидеров Ближнего Востока. Придя к власти в стране, находящейся в изоляции от арабского мира, Западной Европы и социалистического лагеря, имевшей конфликты со всеми соседними государствами, Мубарак сумел восстановить позиции Египта на международной арене. Дважды (в 1989 и 1993 годах) избирался председателем Организации африканского единства. Были восстановлены дипломатическое отношения со всеми арабскими странами.

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