Жители Румынии смели все продукты с полок из-за коронавируса

Граждане Румынии начали массово опустошать полки крупных супермаркетов из-за опасений дальнейшего распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило Romania TV.



Отмечается, что румыны выстроились в очередях после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику.

Так, министр здравоохранения Виктор Костач сообщил, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек, а в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест.



Он добавил, что граждане не должны паниковать и им не нужно запасаться едой. Кроме того, он заявил, что представители крупных сетей супермаркетов в Румынии заверили, что нет никаких проблем с продовольствием.







Сразу после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди. Массово раскупаются консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.



Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.

Как сообщало издание "Комментарии", из-за вспышки коронавируса в Италии многих охватила паника. И несмотря на то, что в Риме ни одного подтвержденного случая инфицирования этим вирусом нет, в Сети появилось забавное фото местной жительницы. Вместо того, чтобы обезопасить себя с помощью маски, пожилая женщина надела на голову пакет для поездки в общественном транспорте.





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