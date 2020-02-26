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Жители Румынии смели все продукты с полок из-за коронавируса

В Румынии паника из-за коронавируса, жители страны начали сметать все продукты с полок магазинов

сегодня, 12:06
Автор:

• Наталья Шевченко

Жители Румынии смели все продукты с полок из-за коронавируса

Граждане Румынии начали массово опустошать полки крупных супермаркетов из-за опасений дальнейшего распространения эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом накануне сообщило Romania TV.

Отмечается, что румыны выстроились в очередях после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику.

Так, министр здравоохранения Виктор Костач сообщил, что в Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559 человек, а в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест.

Он добавил, что граждане не должны паниковать и им не нужно запасаться едой. Кроме того, он заявил, что представители крупных сетей супермаркетов в Румынии заверили, что нет никаких проблем с продовольствием.


Сразу после этого заявления в магазинах образовались огромные очереди. Массово раскупаются консервы, крупы и другие продукты длительного хранения.

Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.

Как сообщало издание "Комментарии", из-за вспышки коронавируса в Италии многих охватила паника. И несмотря на то, что в Риме ни одного подтвержденного случая инфицирования этим вирусом нет, в Сети появилось забавное фото местной жительницы. Вместо того, чтобы обезопасить себя с помощью маски, пожилая женщина надела на голову пакет для поездки в общественном транспорте.



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Источник: https://www.romaniatv.net/magazine-golite-de-teama-coronavirusului-in-romania-galerie-foto_510365.html
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