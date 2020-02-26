Жители Румынии смели все продукты с полок из-за коронавируса

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Граждане Румынии начали массово опустошать полки крупных
супермаркетов из-за опасений дальнейшего распространения эпидемии коронавируса
COVID-19. Об этом накануне сообщило Romania TV.
Отмечается, что румыны выстроились в очередях после объявления властей о том, что запасов продуктов достаточно и не стоит впадать в панику.
Так, министр здравоохранения Виктор Костач сообщил, что в
Румынии есть карантинные центры по всей стране, в которых можно разместить 3559
человек, а в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц есть 90 мест.
Он добавил, что граждане не должны паниковать и им не нужно
запасаться едой. Кроме того, он заявил, что представители крупных сетей
супермаркетов в Румынии заверили, что нет никаких проблем с продовольствием.
Сразу после этого заявления в магазинах образовались
огромные очереди. Массово раскупаются консервы, крупы и другие продукты
длительного хранения.
Представители крупных сетей супермаркетов в Румынии подтвердили, что люди скупаются, как в праздничные дни и пообещали, что запасы скоро будут восстановлены.
Как сообщало издание "Комментарии", из-за вспышки коронавируса в Италии многих охватила паника. И несмотря на то, что в Риме ни одного подтвержденного случая инфицирования этим вирусом нет, в Сети появилось забавное фото местной жительницы. Вместо того, чтобы обезопасить себя с помощью маски, пожилая женщина надела на голову пакет для поездки в общественном транспорте.
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