Отказал мотор: в Таиланде турист «завис» в открытом море на 3 суток

Три дня в открытом море провел 70-летний британский моряк, когда его спасли у побережья Таиланда. Об этом пишет Daily Mail.

Турист Майкл Тернер был вынужден вести судно по течению моря трое суток, поскольку двигатель яхты вышел из строя во время шторма. Сообщается, что мужчина отплыл от западного побережья Пхукета в пятницу и намеревался проплыть вдоль побережья к пирсу Чалонг на юго-востоке острова. Однако сильный ветер повредил двигатель, а также из-за непогоды не получалось использовать паруса. Отметим, что при себе у туриста было достаточное количество еды и воды, чтобы продержаться шесть дней.

К счастью, спустя 3 дня моряка заметил экипаж судна морского снабжения, который и связался с флотом. Застрявшую в открытом море яхту и путешественника благополучно буксировали в Пхукет.

Добавим, что Тернер намерен починить мотор яхты и затем снова будет готовиться к поездке.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Таиланде туристические катера попали в аварию. В результате столкновения есть погибшие и травмированные.

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