Топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Смертоносный Торнадо в Теннесси. Количество жертв возросло до 25

По американскому штату одновременно ударили 3 вихря, говорится в сообщении AP. Это случилось ночью. Люди в это время уже спали и не успели укрыться. Большинство из жертв оказались в ловушках в собственных домах. Торнадо разрушил более 140 зданий, оставив десятки людей под руинами. Некоторые завалы все еще разбирают - из-за этого количество жертв стихии все еще может расти. Сколько людей остается под руинами, пока неизвестно. В штате объявили чрезвычайную ситуацию.

Президентская гонка в США: Джо Байден укрепляет позиции

Стали известны первые результаты "супервторника". Среди демократов на праймериз в пяти штатах лидирует бывший вице-президент Джо Байден. Ему удалось отвоевать позиции в Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Северной Каролине и Вирджинии. Его ближайший конкурент сенатор Берни Сандерс одержал победу в Колорадо и Вермонте, сообщает AP.

"Супервторником" в США называют день, когда праймериз (предыдущие выборы, на которых партии определяются со своими окончательными кандидатами в президенты) проходят одновременно в 14 штатах. Он является определяющим для многих кандидатов и демонстрирует их шансы на победу в дальнейшем.

Коронавирус косит иранских парламентариев

Коронавирус подхватил, фактически, каждый десятый депутат. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные вице-спикера Абдула Реза Мисри. 8% членов иранского Меджлиса вынуждены были уйти на больничный. У них обнаружили коронавирусную инфекцию Covid-19. В абсолютных цифрах - это 23 из 290 парламентариев. Также среди инфицированных - вице-президент и заместитель министра здравоохранения. Сам Меджлис нынче не работает. Его временно закрыли из-за угрозы распространения болезни.

Google отменяет свою самую масштабную конференцию из-за коронавируса

Ежегодная конференция, которая собирает разработчиков со всего мира, в этот раз не состоится. Компания Google решила мероприятие отменить, чтобы не ставить под угрозу здоровье своих сотрудников.

"Мы обеспокоены темпами распространения коронавируса (COVID-19). Следуя рекомендациям ВОЗ, CDC, ВОЗ и других органов здравоохранения, событие Google I/O 2020 мы решили отменить", - заявила пресс-секретарь Google.

Ежегодная конференция для разработчиков Google должна была состояться с 12 по 14 мая. Деньги за приобретенные билеты людям пообещали вернуть.

На борьбу с миграционным кризисом Евросоюз выделит Греции 700 миллионов Евро

Евросоюз решил финансово поддержать Грецию в попытке остановить поток мигрантов с Ближнего востока. Они массово начали прорываться в страну после того, как Турция перестала их сдерживать и открыла границы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала Анкару не использовать мигрантов в своих политических интересах. В то же время, Греции ЕС предоставит 700 миллионов, чтобы они смогли усилить охрану границ. Половину средств отдадут сразу. Еще 350 миллионов - по требованию греческого правительства.

Напомним, в Украине сегодня состоится внеочередное заседание парламента, где возможны кадровые перестановки в правительстве.





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