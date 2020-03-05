Индонезия отправит зараженных коронавирусом на необитаемый остров

Индонезийские власти нашли место для размещения граждан с коронавирусом. Им стал необитаемый остров Галанг, на котором за месяц планируют построить больницу. На острове есть несколько зданий в которых до 1996 года размещали беженцев из Вьетнама. Остров расположен в 50 километрах от международного аэропорта, на нем есть доступ к питьевой воде и электроэнергии.

В правительстве Индонезии отмечают, что госпиталь будет использоваться не только для лечения пациентов, но и как карантинный центр. В учреждении планируют создать 50 изоляторов. Всего же больница сможет принять до 1 тысячи пациентов.

Как сообщал портал "Комментарии", власти США приступают к массовой проверке граждан на коронавирус. С введением массовых проверок каждый американец, вне зависимости от наличия симптомов заболевания, может пройти тест. Вице-президент Майкл Пенс заявил, что за неделю могут проверить миллион человек.

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