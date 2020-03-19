В Новой Зеландии разрешили делать аборты

Правительство Новой Зеландии приняло законопроект, который разрешает женщинам делать аборты и исключает такой поступок из закона о преступлениях. Об этом сообщает местное издание New Zealand Herald.



Женщинам в Новой Зеландии удалось добиться легализации абортов для самостоятельного принятия решения в этом вопросе. За принятие законопроекта проголосовали 68 членов парламента. Против выступили 51. Для вступления закона в силу его должен подписать генерал-губернатор.

Теперь местные женщины смогут обращаться в медицинские центры для абортов без необходимости получать разрешение двух врачей, чтобы сделать аборт до 20 недели беременности. Ранее аборт можно было сделать только в случае "серьезной опасности" для здоровья женщины.

Министр юстиции Новой Зеландии Эндрю Литтл подчеркнул важность принятого закона и уточнил, что легализация абортов переносит страну в современный 21-й век и демонстрирует современные взгляды.

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