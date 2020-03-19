В Новой Зеландии разрешили делать аборты

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6020.34
ETH/USD
131.81
LTC/USD
38.18
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.36
Правительство Новой
Зеландии приняло законопроект, который разрешает женщинам делать аборты и
исключает такой поступок из закона о преступлениях. Об этом сообщает местное
издание New Zealand Herald.
Женщинам в Новой
Зеландии удалось добиться легализации абортов для самостоятельного принятия
решения в этом вопросе. За принятие законопроекта проголосовали 68 членов парламента.
Против выступили 51. Для вступления закона в силу его должен подписать
генерал-губернатор.
Теперь местные женщины
смогут обращаться в медицинские центры для абортов без необходимости получать
разрешение двух врачей, чтобы сделать аборт до 20 недели беременности. Ранее
аборт можно было сделать только в случае "серьезной опасности" для здоровья
женщины.
Министр юстиции Новой
Зеландии Эндрю Литтл подчеркнул важность принятого закона и уточнил, что
легализация абортов переносит страну в современный 21-й век и демонстрирует
современные взгляды.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости