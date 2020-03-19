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В Новой Зеландии разрешили делать аборты

До нововведения в Новой Зеландии можно было сделать аборт только после одобрения 2 врачей и при «серьезной опасности» для здоровья

сегодня, 18:11
Автор:

• Антон Варанов

В Новой Зеландии разрешили делать аборты

Правительство Новой Зеландии приняло законопроект, который разрешает женщинам делать аборты и исключает такой поступок из закона о преступлениях. Об этом сообщает местное издание New Zealand Herald.

Женщинам в Новой Зеландии удалось добиться легализации абортов для самостоятельного принятия решения в этом вопросе. За принятие законопроекта проголосовали 68 членов парламента. Против выступили 51. Для вступления закона в силу его должен подписать генерал-губернатор.

Теперь местные женщины смогут обращаться в медицинские центры для абортов без необходимости получать разрешение двух врачей, чтобы сделать аборт до 20 недели беременности. Ранее аборт можно было сделать только в случае "серьезной опасности" для здоровья женщины.

Министр юстиции Новой Зеландии Эндрю Литтл подчеркнул важность принятого закона и уточнил, что легализация абортов переносит страну в современный 21-й век и демонстрирует современные взгляды.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.


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Источник: https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12317885
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