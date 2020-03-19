Глава Монако князь Альбер II болен коронавирусом

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Глава карликового
государства Монако князь Альбер II
заразился китайским коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Княжеского
дворца Монако через официальную страницу в Facebook.
При этом состояние
здоровья Альбера II оценивается как хорошее и "не вызывает беспокойства".
Также до этого СМИ
распространяли данные о заражении президента Бразилии Жаира Болсонару, но
официально информация не подтвердилась. По некоторым источникам, его первый
тест показал положительный результат, а второй — отрицательный.
Монако — крошечное
государство на побережье Средиземного моря и границе с Францией. Население
княжества, по данным на 2016 год, составляет менее 38 тысяч человек. Форма
правления — конституционная монархия.
На момент публикации
материала более 228 тысяч человек заражены коронавирусом COVID-19 во всем мире.
Среди них 9357 человек умерли, а более 86 тысяч выздоровели. В Украине уже 18
подтвержденных случаев, из которых 2 смерти.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Новой Зеландии разрешили делать аборты.
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