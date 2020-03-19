Глава Монако князь Альбер II болен коронавирусом

Глава карликового государства Монако князь Альбер II заразился китайским коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе Княжеского дворца Монако через официальную страницу в Facebook.

При этом состояние здоровья Альбера II оценивается как хорошее и "не вызывает беспокойства".

Также до этого СМИ распространяли данные о заражении президента Бразилии Жаира Болсонару, но официально информация не подтвердилась. По некоторым источникам, его первый тест показал положительный результат, а второй — отрицательный.

Монако — крошечное государство на побережье Средиземного моря и границе с Францией. Население княжества, по данным на 2016 год, составляет менее 38 тысяч человек. Форма правления — конституционная монархия.

На момент публикации материала более 228 тысяч человек заражены коронавирусом COVID-19 во всем мире. Среди них 9357 человек умерли, а более 86 тысяч выздоровели. В Украине уже 18 подтвержденных случаев, из которых 2 смерти.

Как сообщал портал "Комментарии", в Новой Зеландии разрешили делать аборты.

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