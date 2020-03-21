Ватикан начнет отпускать грехи онлайн всем, кто связан с коронавирусом

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Апостольская пенитенциария
простила грехи людям, которые заразились коронавирусом Covid-19, и медицинским сотрудникам, которым приходится
работать с болезнью и зараженными. Соответствующий текст опубликовала
пресс-служба Ватикана.
В индульгенции также
сказано, что все пострадавшие от нового коронавируса Covid-19 могут стремиться к Божьему прощению. Также в
тексте есть инструкции о том, как этого достичь.
Среди прочего Ватикан
предлагает онлайн-трансляцию Святой Мессы, ведь из-за распространения
коронавируса Папа Римский просил верующих в целях безопасности не приходить на
собрания на площади Святого Петра.
Но одной
онлайн-трансляции недостаточно. Нужно еще прочитать конкретное число молитв. А тем,
кто молится за здоровье и успехи медицинских сотрудников, рекомендуют читать
Священное Писание в течение 30 минут.
На момент публикации в
самом маленьком государстве мира Ватикане зарегистрирован всего один случай
заражения коронавирусом. Во всем мире заболели более 275 тысяч человек, среди
которых 11376 умерли, а более 90 тысяч выздоровели.
Как сообщал портал "Комментарии",
певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев
соблюдать карантин.
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