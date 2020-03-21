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Ватикан начнет отпускать грехи онлайн всем, кто связан с коронавирусом

В условиях карантина и коронавируса многие организации переходят в онлайн — Ватикан не стал исключением

сегодня, 02:10
Автор:

• Антон Варанов

Ватикан начнет отпускать грехи онлайн всем, кто связан с коронавирусом

Апостольская пенитенциария простила грехи людям, которые заразились коронавирусом Covid-19, и медицинским сотрудникам, которым приходится работать с болезнью и зараженными. Соответствующий текст опубликовала пресс-служба Ватикана.

В индульгенции также сказано, что все пострадавшие от нового коронавируса Covid-19 могут стремиться к Божьему прощению. Также в тексте есть инструкции о том, как этого достичь.

Среди прочего Ватикан предлагает онлайн-трансляцию Святой Мессы, ведь из-за распространения коронавируса Папа Римский просил верующих в целях безопасности не приходить на собрания на площади Святого Петра.

Но одной онлайн-трансляции недостаточно. Нужно еще прочитать конкретное число молитв. А тем, кто молится за здоровье и успехи медицинских сотрудников, рекомендуют читать Священное Писание в течение 30 минут.

На момент публикации в самом маленьком государстве мира Ватикане зарегистрирован всего один случай заражения коронавирусом. Во всем мире заболели более 275 тысяч человек, среди которых 11376 умерли, а более 90 тысяч выздоровели.

Как сообщал портал "Комментарии", певица Джамала собирается провести концерт онлайн и призывает украинцев соблюдать карантин.


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Источник: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/20/0170/00378.html
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