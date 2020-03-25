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Установки «зеленой энергетики» угрожают природоохранным зонам по всему миру

Более 2200 установок по всему миру, спасающих экологию планеты, построены в местах дикой природы

25 марта 2020, 23:43
Автор:

• Антон Варанов

Установки «зеленой энергетики» угрожают природоохранным зонам по всему миру

Ветровые, солнечные и гидроэнергетические установки, как выяснилось, представляют растущую угрозу для множества природоохранных зон по всему миру. Об этом сообщает ВВС.

Исследователи обнаружили, что более 2200 "зеленых" энергетических установок были построены на оставшихся участках дикой природы Земли. А около 17% установок и вовсе расположены в охраняемых регионах. Общее количество объектов возобновляемой энергетики, используемых во всем мире, существенно увеличилось за последние 20 лет.

Исследователи выяснили, что установки строят в районах, имеющих экологическое значение и представляющих угрозу для ключевых природных сред обитания. Группа ученых составила карту расположения 12500 объектов и выяснила, что 169 и вовсе находятся в строго контролируемых охраняемых районах, где вообще не должно происходить никакой деятельности в области развития.

Западноевропейские страны считаются наихудшими нарушителями на текущий момент: в Германии и Испании находятся по 258 "зеленых" установок в природоохранных зонах. В то же время в Китае их 142.

Ведущий автор исследования заявил: "Энергетические объекты и инфраструктура среди них, такая как дороги и повышенная активность человека, могут быть невероятно вредными для окружающей природной среды".

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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-52023881
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