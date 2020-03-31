"Гарем против COVID-19": король Таиланда отправился на карантин с двумя десятками наложниц

Тайский 67-летний монарх Маха Вачиралонгкорн Рама, несмотря на полное закрытие авиасообщения страны, отправился в Германию, чтобы там "пересидеть" всемирную пандемию COVID-19. Как сообщают местные СМИ, с собой он прихватил около двух десятков любовниц.

Известно, что на время карантина из-за пандемии коронавируса он выкупил все номера четырехзвездочного отеля Grand Hotel Sonnenbichl, который находится в альпийском курортном городе Гармиш-Партенкирхен. Для въезда в ФРГ, Рама получил предварительное разрешение от властей страны, так как Германия временно изолирована от внешнего мира в связи с пандемией COVID-19.

Находится ли рядом с Рамой 42-летняя супруга, на которой он женился в прошлом году, общественности пока неизвестно.

Отмечается, что подданные Таиланда пишут гневные комментарии в социальных сетях в связи с поступком короля, задавая риторический вопрос: "А нужен ли нам тогда король?". При этом по тайским законам, за оскорбление монарха грозит тюремный срок – до 15 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что наследник британского престола принц Чарльз выздоровел после обнаружения в крови коронавируса.

"Посоветовавшись со своим лечащим врачом, принц Уэльский теперь находится вне режима самоизоляции", - отмечается в сообщении Букингемского дворца.







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