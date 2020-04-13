Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.04.2020

BTC/USD

6712.85

ETH/USD

153.33

LTC/USD

40.47

НБУ 13.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Индонезии проснулся опаснейший вулкан: людей готовят к эвакуации
НОВОСТИ Все новости

В Индонезии проснулся опаснейший вулкан: людей готовят к эвакуации

Один из самых опасных вулканов планеты извергает лаву и выбросил в небо полукилометровый столб пепла.

сегодня, 10:11
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Индонезии проснулся опаснейший вулкан: людей готовят к эвакуации

В Индонезии проснулся один из самых опасных вулканов на планете - Анак-Кракатау. Столб пепла поднялся на высоту в полкилометра. 

Первые движения на вулкане Кракатау в Индонезии сейсмологи заметили еще в пятницу, 10 апреля. Но тогда огненная гора была еще не слишком активной.  Теперь же она только набирается мощи и каждое последующее извержение становится все сильнее. В этот раз кроме потоков лавы наружу вырвался огромнейший столб пепла. Он поднялся в небо на полкилометра, сообщили в Вулканологическом центре страны. Извержение не прекращалось 40 минут. 

Местные, которые живут на островах неподалеку от вулкана, к подобной активности уже привыкли. Пока угрозы для них нет. Но все же спасатели и правоохранители перешли на усиленный режим работы. Людей попросили собрать вещи, на всякий случай. Также все должны быть готовы к срочной эвакуации, если Кракатау не успокоится. 


Скачать видео


Скачать видео

Стоит отметить, что это один из самых опасных вулканов планеты. В прошлом году его извержение спровоцировало мощное цунами. Побережье Индонезии накрыла смертоносная волна. Тогда погибло более 400 человек. Несколько тысяч были травмированы. Самыми ужасными разрушения были в 1883 году. Извержение вулкана тогда также спровоцировало цунами, которое унесло жизнь 36 тысяч местных жителей. 165 поселений были стерты с лица земли. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что каскадер прошел по канату над устьем действующего вулкана. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/13/anak-krakatau-erupts-loud-rumble-heard-greater-jakarta.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...