В Индонезии проснулся опаснейший вулкан: людей готовят к эвакуации

В Индонезии проснулся один из самых опасных вулканов на планете - Анак-Кракатау. Столб пепла поднялся на высоту в полкилометра.

Первые движения на вулкане Кракатау в Индонезии сейсмологи заметили еще в пятницу, 10 апреля. Но тогда огненная гора была еще не слишком активной. Теперь же она только набирается мощи и каждое последующее извержение становится все сильнее. В этот раз кроме потоков лавы наружу вырвался огромнейший столб пепла. Он поднялся в небо на полкилометра, сообщили в Вулканологическом центре страны. Извержение не прекращалось 40 минут.

Местные, которые живут на островах неподалеку от вулкана, к подобной активности уже привыкли. Пока угрозы для них нет. Но все же спасатели и правоохранители перешли на усиленный режим работы. Людей попросили собрать вещи, на всякий случай. Также все должны быть готовы к срочной эвакуации, если Кракатау не успокоится.





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Стоит отметить, что это один из самых опасных вулканов планеты. В прошлом году его извержение спровоцировало мощное цунами. Побережье Индонезии накрыла смертоносная волна. Тогда погибло более 400 человек. Несколько тысяч были травмированы. Самыми ужасными разрушения были в 1883 году. Извержение вулкана тогда также спровоцировало цунами, которое унесло жизнь 36 тысяч местных жителей. 165 поселений были стерты с лица земли.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что каскадер прошел по канату над устьем действующего вулкана.

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