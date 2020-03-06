Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 06.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Видео 2020 Каскадер прошел через устье активного вулкана по канату: впечатляющее видео
НОВОСТИ Все новости

Каскадер прошел через устье активного вулкана по канату: впечатляющее видео

Смелый каскадер впечатляющее прогулялся над жерлом действующего вулкана в Никарагуа

сегодня, 04:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Каскадер прошел через устье активного вулкана по канату: впечатляющее видео

Американец, 41-летний каскадер Ник Валленда, прошел по канату через устье действующего вулкана Масая в Никарагуа. Об этом сообщает People. Видео впечатляющей прогулки появилось в сети.


Так, Валленда "прогулялся" над жерлом активного вулкана, имея только противогаз и ремень безопасности для защиты. В частности, противогаз помог отфильтровывать опасные газы. Сообщается, что опытный каскадер проделал путь в 548 м с северной стороны вулкана на южную сторону за 31 минуту. По его словам, это было удивительно. К такому событию спортсмен готовился несколько месяцев: практиковал ходьбу по проволоке с дымовой машиной, которая имитировала дым. Хотя и американец рассказал, что подготовиться к прогулке над вулканом невозможно. Вулканы – настоящая страсть спортсмена, он изучает их, старается чаще путешествовать к ним.


Напомним, в Индонезии извергается вулкан: появилось захватывающее видео.

Ранее портал "Комментарии" писал о креативной краже в Австралии: мужчина с помощью удочки стащил дорогое ожерелье с витрины магазина, украшение находилось на манекене. Видео "рыбалки" опубликовала позиция, разыскивающая вора.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/sports/nik-wallenda-successfully-completes-high-wire-walk-across-active-volcano/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...