Каскадер прошел через устье активного вулкана по канату: впечатляющее видео

Американец, 41-летний каскадер Ник Валленда, прошел по канату через устье действующего вулкана Масая в Никарагуа. Об этом сообщает People. Видео впечатляющей прогулки появилось в сети.





Так, Валленда "прогулялся" над жерлом активного вулкана, имея только противогаз и ремень безопасности для защиты. В частности, противогаз помог отфильтровывать опасные газы. Сообщается, что опытный каскадер проделал путь в 548 м с северной стороны вулкана на южную сторону за 31 минуту. По его словам, это было удивительно. К такому событию спортсмен готовился несколько месяцев: практиковал ходьбу по проволоке с дымовой машиной, которая имитировала дым. Хотя и американец рассказал, что подготовиться к прогулке над вулканом невозможно. Вулканы – настоящая страсть спортсмена, он изучает их, старается чаще путешествовать к ним.





Напомним, в Индонезии извергается вулкан: появилось захватывающее видео.

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