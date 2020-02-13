В Индонезии извергается вулкан: появилось захватывающее видео

Сегодня утром в Индонезии началось извержение самого активного в стране вулкана Mount Merapi. Об этом информирует Xinhua.





Так, вулкан высотой 2930 м проснулся на острове Ява, центральная часть страны, и выпустил столб пепла на высоте до 2000 м. Отметим, что гора расположена примерно в 30 км от индонезийской провинции Джокьякарта с населением 2,4 млн человек и тысячами людей, живущих на склонах вулкана. Вулканологи запретили людям приближаться к вулкану в радиусе 3 км от кратера и призвали местных жителей быть осторожными. Возможно обрушение лавового купола, распространение вулканического пепла и появление пирокластических облаков.

Агентство напоминает, что в прошлый раз, в 2010 году, извержение убило более 300 человек, а еще 350 000 жителям – пришлось экстренно эвакуироваться.

Добавим, что Mount Merapi является одним из 129 действующих вулканов в стране-архипелаге.

Напомним, в Мексике сняли на видео извержение одного из наиболее активных вулканов в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Филиппинах из-за вулкана эвакуируют 200 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!