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В ООН намерены запретить торговлю дикими животными

Запрет на торговлю дикими животными предлагают ввести во избежание эпидемий

сегодня, 10:42
Автор:

• Сергей Медведев

В ООН намерены запретить торговлю дикими животными

Торговля дикими животными должна быть запрещена повсеместно. С таким предложением выступила секретарь Конвенции ООН по биологическому разнообразию Элизабет Марума Мрема. По ее мнению, такой запрет позволит избежать эпидемий в дальнейшем.

 "Мы знаем, что за последние 60 лет большинство новых заболеваний, которые передаются от животного человеку, появилось в результате деятельности человека", - отметила Мрема.

По мнению представителя ООН,  покупка и продажа диких животных на рынках может стать угрозой для здоровья людей, а также для тех видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, что Китай запретил употреблять в пищу мясо диких животных а также пресекает нелегальную торговлю ими, поскольку согласно одной из версий, эпидемия коронавируса началась из-за поедания человеком такого мяса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае пересмотрели список съедобных животных.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/654423.html
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