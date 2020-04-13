В ООН намерены запретить торговлю дикими животными

Торговля дикими животными должна быть запрещена повсеместно. С таким предложением выступила секретарь Конвенции ООН по биологическому разнообразию Элизабет Марума Мрема. По ее мнению, такой запрет позволит избежать эпидемий в дальнейшем.

"Мы знаем, что за последние 60 лет большинство новых заболеваний, которые передаются от животного человеку, появилось в результате деятельности человека", - отметила Мрема.

По мнению представителя ООН, покупка и продажа диких животных на рынках может стать угрозой для здоровья людей, а также для тех видов животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, что Китай запретил употреблять в пищу мясо диких животных а также пресекает нелегальную торговлю ими, поскольку согласно одной из версий, эпидемия коронавируса началась из-за поедания человеком такого мяса.

Как сообщал портал "Комментарии", в Китае пересмотрели список съедобных животных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!