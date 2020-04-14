"Бриллиантовый кризис": в Индии из-за карантина алмазная отрасль терпит убытки

Международный карантин губительно повлиял на различные отрасли производства и даже в тех регионах планеты, где сам коронавирус COVID-19 не нанес значительного ущерба населению. Так, к примеру, трудовые мигранты в Индии, которые занимаются добычей и шлифовкой алмазных минералов, массово покидают рабочие места. Об этом передает УНН.

"Сурат - один из самых быстрорастущих городов в мире, который является глобальным центром производства алмазов. 90% всех операций по огранке и полировки алмазов происходит в Индии, главным образом ремесленниками из Сурат. Но так как у них не осталось камней, многие из рабочих вынуждены были покинуть город и вернуться домой", - сообщает издание.

По последним данным, почти 200 тысяч рабочих вернулись в родные города и села. Ювелирные компании со всего мира ждут окончания карантина в стране, ведь без производства спроса на необработанные алмазы, а именно сырье, не будет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что не менее прекрасная отрасль - цветочная - понесла колоссальные убытки в Нидерландах, где из-за коронавируса владельцы полей вынуждены были уничтожить 140 миллионов тюльпанов.

"Мы собираемся убрать головки с некоторых видов цветов. Это приведет к исчезновению цветовых оттенков в луковичных полях, что сделает их менее привлекательными для туристов", - рассказал один из владельцев цветочного бизнеса в регионе Болленстрек.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!