В Таиланде человек впервые заразился коронавирусом от умершего

В Таиланде впервые человек заразился коронавирусом от умершего пациента. Судмедэксперт подцепил Covid-19 во время вскрытия. Об этом сообщает Daily Mail.

Первый случай инфицирования коронавирусом от трупа зафиксировали в Бангкоке. После расследования произошедшего удалось выяснить, что ни с кем из живых пациентов с Covid-19 судмедэксперт не контактировал. А значит единственным источником заражения мог быть лишь умерший пациент. Окончательно версию заражения от третьего лица исследователи не отбрасывают, но уверяют, что вероятность такого сценария ничтожно мала. Следует отметить, что заболевшего медика также не удалось спасти. Вскоре после инфицирования от тоже скончался.

После этого инцидента всем судмедэкспертам в Таиланде приказали соблюдать максимальные меры предосторожности при работе с трупами, особенно если речь идет об умерших от коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призывала медиков по всему миру быть крайне осторожными в обращении с телами умерших от коронавируса. Ученые до конца не изучили механизм передачи Covid-19. Во многих странах тела после смерти сжигают. В Украине также разрабатывают механизм обращения с умершими. Сейчас тела упаковывают в специальные герметичные пакеты, а в некоторых городах для них роют отдельные могилы. Например, несколько сотен таких появились в Днепре, о чем "Комментарии" рассказывали ранее.



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