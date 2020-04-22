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Редкие черепахи облюбовали опустевшие пляжи Таиланда

Редкие кожистые черепахи откладывают яйца на пляжах в Таиланде, на которые из-за нашествия туристов не приплывали десятки лет подряд

сегодня, 08:36
Автор:

• Виолетта Комаровская

Редкие черепахи облюбовали опустевшие пляжи Таиланда

Редкие кожистые черепахи облюбовали пляжи Таиланда, опустевшие из-за коронавируса. Впервые за несколько десятков лет они вернулись на некогда многолюдные пляжи Пхукета и начали откладывать там яйца. Об этом сообщили сотрудники исследовательского морского биоцентра. 

Экологи обнаружили на пустынных пляжах сразу 11 мест, где морские гиганты обустроили гнезда и отложили яйца. Подобного не могут припомнить даже старожилы. Обычно на этих пляжах много туристов и это отпугивает черепах. Сейчас в Таиланде карантин и туристический Пхукет опустел. 

Следует отметить, что кожистые черепахи внесены в Красную книгу. Они самые большие среди всех своих сородичей. Взрослая черепаха может достичь размеров в два с половиной метра. При этом вес одной такой около 600 килограммов. Поэтому исследователей очень порадовала ситуация, которая сложилась. 

"Это прекрасный знак. Ведь многие места для размножения этих черепах отобрала у них цивилизация", - говорит руководитель исследовательского центра. 

Ученые надеются, что за то недолгое время, пока будет длиться карантин, экосистема сможет хоть незначительно восстановиться. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что на Филиппинах у побережья опустевших пляжей начали массово размножаться томатные медузы



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Источник: https://www.bangkokpost.com/
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