Вместо карантина: 2,3 млн белорусов во главе с Лукашенко устроили общенациональный субботник

В Беларуси, президент которой Александр Лукашенко по-своему относится к пандемии коронавируса, сегодня устроили республиканский субботник. Об этом сообщает белорусское медиа БЕЛТА.

Сообщается, что трудиться 25 апреля вышли дети и взрослые во всех регионах страны. По подсчетам, всего в субботнем мероприятии поучаствовало 2,3 млн белорусов. Так, госорганы, местные власти, другие организации провели субботники на рабочих местах или благоустраивали историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, а также готовили детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

А вот глава страны Лукашенко в этот день отправился в Национальный парк "Припятский", где высаживал деревья. Субботник он совместил с традиционным посещением в двадцатых числах апреля районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Всего президентская команда высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в 1,5 гектара.

Добавим, что сейчас в Беларуси зарегистрировано 9590 человек с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, выздоровели и выписаны 1573 пациента, скончались – 67.

Ранее "Комментарии" сообщали, что белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал карантин в Европе.

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